Hellmann vê aspectos positivos no Fluminense após derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda

A derrota do Fluminense por 3 a 0 para o Volta Redonda na retomada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, domingo, no Engenhão, não desanimou o técnico Odair Hellman, que lamentou a falha da equipe no primeiro gol e a expulsão do lateral-esquerdo Egídio, com quinze minutos de jogo.

"Tomamos gol de contra-ataque, após uma bola parada nossa. Circunstâncias que normalmente trabalhamos bem. Com o tempo a gente vai diminuindo essas possibilidades, esses erros. Quando tem bola parada à sua disposição, você precisa manter esse equilíbrio para não tomar esse contra-ataque", afirmou o treinador.

"Com todas as dificuldades que o jogo apresentou mesmo assim a gente fez uma boa partida em relação a todos aspectos. A gente esperava, mesmo com pouco tempo de trabalho, que pudéssemos pelo menos nos apresentar melhor. Precisamos no próximo jogo buscar resultado positivo e melhorar a performance. Tenho certeza de que vamos melhorar", concluiu Odair.

Apesar da derrota, o Fluminense continua em boa situação para obter vaga nas semifinais da Taça Rio. Primeiro colocado do Grupo B, com nove pontos, a equipe das Laranjeiras só não avança se perder para o Macaé, se o Madureira (seis pontos) vencer o Vasco e se o Volta Redonda (sete) bater o Resende. Além disso, o Madureira precisaria tirar diferença de nove gols de saldo.

O Fluminense volta a jogar nesta quinta-feira, às 17h30, em Macaé. Enfrenta o time da casa no estádio Elcyr Resende.