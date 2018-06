Helmann divulga relacionados do Inter para Gre-Nal sem Danilo, Damião e Pottker

O goleiro Danilo Fernandes e os atacantes Leandro Damião e William Pottker ficaram de fora da lista de relacionados do Internacional para o clássico contra o Grêmio neste domingo, às 17 horas, no estádio Beira-Rio, em duelo remarcado da sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

Damião não se recuperou de uma contratura na região cervical. Danilo e Pottker estão em fase final de tratamento de problema muscular. O goleiro chegou a realizar um trabalho de aquecimento neste sábado, mas ainda não vai para o jogo.

Na atividade, o técnico Odair Hellmann realizou o tradicional rachão e abriu as portas do Beira-Rio para os jornalistas e também para os torcedores. Mas não deu pistas de qual será a formação inicial.

O Internacional lidera o Campeonato Gaúcho com os mesmos 18 pontos do Brasil de Pelotas, o segundo colocado. O time já tem a classificação assegurada, mas uma vitória no Gre-Nal pode eliminar o adversário na primeira fase da competição. O Grêmio está em oitavo lugar, com 13 pontos, na última posição entre os que avançam à próxima fase.

Confira a lista de relacionados do Internacional:

Goleiros: Marcelo Lomba e Daniel.

Laterais: Dudu, Ruan e Iago.

Zagueiros: Klaus, Víctor Cuesta e Rodrigo Moledo.

Volantes: Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Gabriel Dias e Charles.

Meias: D'Alessandro, Camilo e Juan.

Atacantes: Nico López, Roger, Wellington Silva, Marcinho, Nico López e Brenner.