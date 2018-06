Helmann faz treino tático no Inter e projeta time para amistoso contra o Caxias

O técnico Odair Hellmann tem tempo para definir a equipe do Internacional que voltará a campo em um jogo oficial. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o time colorado só volta a campo em 11 de abril, quando receberá o Vitória pela quarta fase da Copa do Brasil.

Até lá, Hellmann analisará o elenco a partir do treino e também de amistosos, como o marcado para o próximo sábado contra o Caxias. Nesta quarta-feira, ele realizou um trabalho tático em campo reduzido.

De um lado a formação defensiva considerada titular, com Ruan, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago. De outro, o meio-campo e o ataque principal, com Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro; Wellington Silva e Nico López.

Ainda continuam no departamento médico o lateral-direito Fabiano e os atacantes William Potker e Leandro Damião. O Internacional volta a treinar nesta quinta-feira, às 9h30. No sábado, às 10h30, a equipe colorada fará o jogo-treino contra o Caxias no estádio Beira-Rio.