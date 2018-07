Helton Leite chega ao Botafogo para ser terceiro goleiro

RIO - O goleiro Helton Leite foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Botafogo. Ele chega ao clube carioca para ser a terceira opção para o setor, depois do titular Jefferson e do reserva imediato Renan, mas comemora pela "oportunidade única" na carreira.

Filho do ex-goleiro João Leite, que fez história no Atlético-MG e passou pela seleção brasileira, Helton Leite tem 23 anos e estava no Criciúma. Antes, ele passou também por Corinthians Paranaense, Boa e Ipatinga. Agora, promete aproveitar a chance no Botafogo.

"É uma oportunidade única. É um peso grande jogar aqui, mas é fantástico e sensacional ter oportunidade de estar no Botafogo, um clube de muita história. Estou muito empolgado e feliz de poder fazer parte deste elenco", afirmou Helton Leite, na apresentação.

O reforço botafoguense também comemorou por poder trabalhar com os dois goleiros do clube. "Vai ser muito produtivo estar ao lado deles. É uma experiência sensacional, só tenho a ganhar. Jefferson é um dos melhores do Brasil e Renan é um grande goleiro, com uma história bonita no Botafogo. É um momento de evolução na minha carreira. O sonho de todo jogador é estar em um time grande, hoje estou tendo essa oportunidade", afirmou Helton Leite.