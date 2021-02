Henderson é operado e será desfalque para o Liverpool por tempo indeterminado

O técnico alemão Jurgen Klopp terá um desfalque importante pelo menos no mês de março, quando o Liverpool terá jogos importantes pelo Campeonato Inglês e pela Liga dos Campeões da Europa. O volante Jordan Henderson, capitão do time, foi submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira por causa de uma lesão na região da virilha, sofrida no fim de semana passado durante o clássico contra o Everton.

Os médicos do Liverpool não deram uma data exata para sua volta aos gramados, mas ela só deve acontecer no começo de abril. Além de seu clube, atual campeão nacional, Henderson também vai desfalcar a seleção da Inglaterra nos primeiros jogos - contra San Marino, Albânia e Polônia - pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Catar.

"Obviamente, estou arrasado por ter sofrido uma lesão. Mas vou fazer de tudo para apoiar o time enquanto estiver me recuperando", afirmou Henderson, nesta sexta-feira, em uma mensagem divulgada por meio de suas redes sociais.

Henderson foi substituído na derrota para o Everton aos 28 minutos do primeiro tempo, após sentir muitas dores na região da virilha e não conseguir mais ficar em campo. O Liverpool realizou uma avaliação médica mais aprofundada e foi constatado um problema no músculo adutor da coxa esquerda.

Henderson é mais um nome de peso do Liverpool no departamento médico. Ele se junta aos zagueiros Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joël Matip, além dos volantes Milner e Fabinho. Somente o brasileiro é esperado para voltar a jogar ainda nesta temporada.

O Liverpool enfrenta neste domingo o lanterna Sheffield United, fora de casa, em jogo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Inglês. O atual campeão está a 19 pontos de distância do líder Manchester City, mas a cinco do G-4. Além disso, segue em boa situação na Liga dos Campeões depois de vencer o RB Leipzig por 2 a 0, como visitante, no confronto de ida pela fase de oitavas de final. A volta, na Inglaterra, será no próximo dia 10.