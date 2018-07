Henderson lamenta queda inglesa, mas elogia atuações

"Tenho certeza que todo mundo na Inglaterra está chateado. Também nos sentimos, já que deixamos as pessoas tristes, mas ao mesmo tempo mostramos a todos quão bem podemos jogar em um grande torneio com jogadores jovens despontando", declarou. "Fomos lá e jogamos sem medo. Temos um time jovem, promissor, espero que possamos nos unir e no futuro vamos ter memórias mais felizes."

O próprio Henderson pode se considerar um desses jovens jogadores com muito futuro pela frente na seleção. O volante do Liverpool tem apenas 24 anos e disputa sua primeira Copa do Mundo. E mesmo com a decepcionante campanha inglesa, ele destacou a experiência no Brasil.

"Não há nada maior que jogar uma Copa do Mundo. Tem sido uma experiência inacreditável, mas não importa se tivemos altos e baixos, é preciso aprender e conseguir tirar disso o que puder. Tenho certeza que os jovens da equipe aqui vão aprender com isso e ficarão mais fortes e melhores", afirmou.

A Inglaterra perdeu para a Itália e para o Uruguai, ambos por 2 a 1, em partidas que, de fato, chegou a atuar melhor. No entanto, fracassou nas duas e chega para a última rodada, na qual enfrentará a sensação Costa Rica terça-feira, no Mineirão, sem chances de classificação.