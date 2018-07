Henri Michel assume Guiné Equatorial, sua quinta seleção africana

MALABO - O ex-técnico da seleção francesa Henri Michel foi anunciado neste sábado como novo comandante da seleção de Guiné Equatorial. Ele assinou contrato até o final da Copa Africana de Nações de 2012, que será disputada no Gabão.

"Meu objetivo é formar um time sólido e capaz de competir", disse Michel, consciente de que terá muito trabalho pela frente. A seleção de Guiné Equatorial é apenas a 167.ª colocada no ranking da Fifa e perdeu seus dez últimos jogos internacionais.

Além de treinar a França, entre 1984 e 1990, Michel, de 61 anos, tem experiência em comandar seleções africanas. Ele já dirigiu as de Camarões, Tunísia, Marrocos e Costa do Marfim. Seu último trabalho foi no Raja Casablanca, time marroquino que disputou o primeiro Mundial de Clubes da Fifa, em 2000.