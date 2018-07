Henrique acredita que não é intocável no time do Cruzeiro

Apesar da campanha abaixo da crítica no Brasileirão do ano passado, o Cruzeiro não ficou fora da lista de convocados do técnico Tite para amistoso beneficente contra a Colômbia. O volante Henrique foi lembrado e reviveu uma emoção. Ele já havia sido chamado uma vez, em 2011, quando também vivia boa fase no Cruzeiro.

"Na primeira vez, fui pego de surpresa e não esperava. Claro que hoje me emociono, pois todos nós temos sentimentos e paixões. O coração pulsa forte por representar a grandeza da Seleção. Mas, espero continuar trabalhando firme e forte para representar bem", disse em entrevista coletiva.

Apesar da chance com Tite, que convocou apenas jogadores de times brasileiros, Henrique sequer sente que é titular absoluto do técnico Mano Menezes no Cruzeiro. "O dia em que eu achar que estou garantido, coisa boa não vai acontecer. Não podemos nos dar por satisfeitos. A gente sabe da dificuldade que é se manter no time. Por isso trabalho, me dedico muito", garantiu.

Aos 31 anos, ele acredita que pode convencer Tite a chamá-lo outra vezes. "Vou trabalhar para ter continuidade. É a oportunidade e ela escolhe hora e nem momento. Então quero me apresentar da melhor forma possível e, quem sabe, me manter na seleção."