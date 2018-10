Henrique admite Cruzeiro 'leve', mas reforça foco na reta final do Brasileiro

O sexto título da Copa do Brasil tirou o peso das costas do Cruzeiro nesta reta final de temporada. Longe da briga pelo título do Brasileirão, a equipe garantiu mais um troféu para a coleção e se classificou à fase de grupos da Libertadores. Mesmo assim, o capitão Henrique garantiu os mineiros focados no Campeonato Nacional.

"Vamos lutar para terminar na melhor posição possível. A gente quer terminar entre os primeiros. Nosso desejo é vencer, todo mundo aqui tem espírito vencedor, ninguém gosta de perder", declarou nesta segunda-feira.

O Cruzeiro deu prova desta busca por melhores resultados no Brasileirão ao atropelar a Chapecoense no último domingo, por 3 a 0. E apesar de exaltar a importância de um bom fim de temporada, o próprio Henrique admitiu uma "leveza" após a vitória sobre o Corinthians na final da Copa do Brasil.

"Nosso time joga leve, confiante, feliz. Sempre jogou, mas o título tira um peso. O cara consegue arriscar mais coisas dentro de uma partida, coisa que em outros jogos você não arrisca porque podem acontecer situações diferentes. Isso só traz fluidos bons, e as coisas tendem a melhorar. Esperamos manter essa toada boa na competição", afirmou.

Agora, o confronto será contra o Ceará, quarta-feira, em partida atrasada da 28.ª rodada do Brasileirão. E Henrique espera muita dificuldade. "O Ceará cresceu bastante, vem fazendo bons jogos, inclusive fora de casa. Mesmo quando perdeu, jogou bem. Temos de ter os devidos cuidados pois sabemos da evolução que houve na equipe."