Henrique assina contrato de três temporadas com o Lyon após deixar o Vasco

O Lyon confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Henrique. O jogador, que havia deixado o Vasco no fim de maio, assinou um contrato de três anos com o clube francês, até junho de 2024.

A negociação foi conduzida por Juninho Pernambucano, diretor de futebol do Lyon e ídolo de Henrique. Os dois atuaram juntos no Vasco em 2013. O dirigente considera a contratação do lateral uma oportunidade de mercado. Além disso, o titular da lateral esquerda, Maxwel Cornet, pode deixar o clube.

"Estou muito feliz por estar aqui e assinar com m grande clube como o Lyon. É uma honra para mim encontrar com o Juninho, meu ídolo, com quem joguei na minha estreia no Vasco. Agradeço ao clube por acreditar em mim e espero fazer uma ótima temporada aqui", disse Henrique em suas primeiras palavras como jogador do Lyon. Ele já posou para fotos e conheceu as instalações da equipe francesa.

Confira os bastidores da chegada de Henrique ao Lyon! #Henrique2024 pic.twitter.com/5AuaK4qpBn — Olympique Lyonnais (@OL_Portugues) June 29, 2021

Henrique foi revelado pelo Vasco e subiu aos profissionais em 2013. Passou 16 anos no time cruzmaltino e era o jogador do elenco com mais tempo de casa. Seu contrato foi rescindido no mês passado. O acordo tinha validade até agosto, mas não havia interesse das duas parte em renová-lo, tanto que desde o fim do último Campeonato Brasileiro o atleta treinava separado do restante do elenco.

No Lyon, o lateral se junta aos brasileiros Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Thiago Mendes e Marcelo. Ele cumpriu dez dias de quarentena na França antes de ser apresentado nesta terça. Henrique, que iniciará os treinos quinta-feira, é a segunda contratação do clube para a temporada. Até o momento, também chegou o zagueiro Damien Da Silva, ex-Rennes.