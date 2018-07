Henrique celebra 2013 com 'dever cumprido' no Palmeiras

"No futebol as coisas acontecem muito rápido. Tivemos um momento de alegria no ano passado, que foi o título da Copa do Brasil, e, logo em seguida, o rebaixamento. Foi difícil assimilar. Passamos um fim de ano muito complicado, um dos piores da minha carreira. A nossa família sofreu muito também. Nós tivemos de carregar esse peso, essa obrigação de recolocar o time na elite o ano inteiro. Mas o nosso grupo se fechou, se uniu e, junto da comissão técnica, fizemos um elenco forte. Então, o sentimento é de dever cumprido", disse.

Henrique, no entanto, sabe que a exigência em um time como o Palmeiras não acaba e, por isso, mira novas conquistas para a próxima temporada, quando o clube comemora seu centenário e terá de volta o Palestra Itália, que segue em reforma. O jogador também segue sonhando com uma vaga na Copa do Mundo do Brasil e para isso planeja começar o ano em grande forma.

"No ano que vem, vamos voltar para nossa casa, para nosso cantinho, para nosso lar. Tem a ansiedade de fazer o primeiro jogo logo e de sentir a torcida, pois faz muita diferença para nós. Nosso objetivo é começar o ano do centenário com o pé direito. E tenho o objetivo também de participar da Copa do Mundo. Vou trabalhar forte aqui e ir atrás disso. Espero ser lembrado", comentou.

O zagueiro ainda ressaltou os pontos positivos do grupo comandado por Gilson Kleina em 2013. "No futebol você precisa ter um ambiente legal para trabalhar. Aí as coisas fluem, acontecem naturalmente. Em 2013, fortalecemos um grupo unido, passamos por dificuldades juntos e superamos muita coisa. Sobre o carinho da torcida, para mim é fundamental. Sinto-me em casa aqui. Sempre darei o meu máximo para dar alegrias ao torcedor palmeirense."