Henrique cobra evolução do Palmeiras como visitante

Ao conseguir ganhar do Vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira, o Palmeiras deu o primeiro passo para iniciar uma nova fase no Brasileirão. Porém, o atacante Henrique explicou nesta sexta-feira que, para continuar em evolução, o time precisa pontuar fora de casa, como é o caso da próxima rodada, quando enfrenta o Figueirense, domingo, em Florianópolis. Como visitante, o time não vence desde a quinta rodada.

"Vamos manter a atitude que tivemos contra o Vitória, quando a gente conseguiu se impor. Sabemos que jogar no Orlando Scarpelli é difícil, mas o Campeonato Brasileiro nos dá a chance de reagir", afirmou o atacante. Henrique marcou o segundo gol da partida contra o Vitória e subiu para terceiro na lista de artilheiros do campeonato, com nove gols, ao lado do argentino Barcos, do Grêmio.

A última vez em que o Palmeiras ganhou fora de casa foi ainda na quinta rodada, quando bateu o Vitória por 1 a 0, em Salvador, ainda no mês de maio. Desde então o time perdeu sete vezes e empatou duas. "Precisamos estabelecer uma regularidade na competição e enfrentar cada rodada como se fosse uma final. O time tem que reagir e sair das últimas posições", afirmou. O Palmeiras é atualmente o 17º colocado e está a apenas um ponto das duas primeiras equipes fora da zona de rebaixamento, o Botafogo e o Bahia.

Depois do Figueirense, a equipe vai ter pela frente outros dois concorrentes diretos na briga para escapar do rebaixamento. Na quinta-feira da próxima semana, receberá a Chapecoense, no Pacaembu, e depois viajará ao Rio para jogar contra o Botafogo, em partida que deve ter o retorno do goleiro Fernando Prass.