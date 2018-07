Henrique comemora a volta de Valdivia aos treinos no Palmeiras

SÃO PAULO - A reapresentação do Palmeiras nesta quinta-feira, após oito dias de folga, foi marcada pela presença de Valdivia. Recuperado de lesão na coxa direita - a última de uma série de contusões -, o meia chileno trabalhou normalmente com o restante do elenco e esteve presente nas atividades físicas. A participação do jogador empolgou o zagueiro Henrique.

"A volta do Valdivia não é boa só para nós, jogadores, mas também para a torcida, que gosta do futebol dele. Ele é diferenciado, decide lá na frente e espero que ele volte logo para nos ajudar nesta caminhada. Ele está somando de novo e, se Deus quiser, não se machucará mais", declarou.

Com a volta aos treinos, Valdivia pode estar em campo no retorno da Série B, após a paralisação para a disputa da Copa das Confederações. Terceiro colocado da competição, com, 12 pontos, o Palmeiras entrará em campo novamente no dia 6 de julho, diante do Oeste. "Todo mundo está consciente do que é a Série B, do que vamos enfrentar. Estamos no G4, mas o pensamento é estar na liderança e vamos trabalhar para isto", comentou Henrique.