Henrique culpa lesões por momento ruim do Flu e projeta fim de jejum na quarta

O Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro com discurso de que brigaria pelo título e por vaga na Copa Libertadores. Mas, após oito rodadas disputadas, o time carioca ocupa somente a nona colocação da tabela e vem de quatro jogos sem vitórias. Para o zagueiro Henrique, que é o capitão da equipe, as lesões no elenco vêm atrapalhando o rendimento da equipe.

"Nosso objetivo é buscar a liderança e o título. Entramos no campeonato com um time e, nas últimas partidas, tiveram mudanças radicais na base do time. Mesmo diante das circunstâncias, desfalques, lesões, acho que estamos no caminho certo", afirmou Henrique, nesta terça, véspera do jogo contra o Avaí, em Florianópolis.

Sem vitória há quatro rodadas, o zagueiro acredita que o confronto contra o lanterna, mesmo fora de casa, é a oportunidade adequada para o Flu voltar a vencer. "Campeonato Brasileiro tem que somar, em casa e fora. Sabemos da situação que o Avaí se encontra, mas cada jogo é um jogo. Esperamos um jogo difícil lá também, mas temos condição de fazer um grande jogo e sair com a vitória", projetou.

Para o jogo em Santa Catarina, o técnico Abel Braga deve apostar novamente em jovens jogadores para compor o elenco e reforçar o time titular, em razão dos desfalques. Líder do time, Henrique vem aprovando a contribuição destes reforços.

"São fáceis de trabalhar e de lidar, sabem escutar. Nós conversamos e perguntamos sempre, mas cabeça deles está focada só no Fluminense e em ajudar dentro de campo. Temos uma conversa boa e transparente e eles assimilam bem. A responsabilidade é um peso sim, mas sabemos lidar com isso", ponderou o zagueiro, que vem atuando como volante na equipe.

"É diferente trocar de posição, mas não tenho problema. Onde o Abel achar melhor para o time, a gente vai fazer o possível. O que precisar para sair com os três pontos, vamos nos dedicar e dar o máximo para conseguir", declarou Henrique.