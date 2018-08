Henrique destaca resultados, mas reconhece que Corinthians pode melhorar na Copa do Brasil

O Corinthians não vem apresentando um grande futebol, mas vem conseguindo resultados importantes na Copa do Brasil. Essa é a avaliação do zagueiro após a classificação da equipe às semifinais do torneio com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, em Santa Catarina. "Nosso jogo pode evoluir, mas estamos conseguindo os resultados", disse o defensor no desembarque da equipe nesta quinta-feira em São Paulo.

Para o defensor, a equipe conseguiu uma atuação segura em Chapecó para conseguir voltar às semifinais da Copa do Brasil depois de nove anos. Os confrontos com o Flamengo serão nos dias 12 e 26 de setembro. "Nós temos de pensar jogo a jogo. Nosso foco agora é o Campeonato Brasileiro para somar pontos", completou o zagueiro.

O técnico Osmar Loss contará com apenas um dia para preparar a equipe para enfrentar o Grêmio. Após três jogos longe de casa, o Corinthians volta à sua arena neste sábado, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Vinte mil ingressos foram vendidos até a manhã desta quinta-feira. O elenco alvinegro volta aos treinos nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Cássio é desfalque contra o Grêmio. Walter dever ser escalado em seu lugar. O meia Pedrinho, que teve uma entorse no tornozelo direito e acabou vetado do confronto com a Chapecoense, passará por novos exames. O volante Douglas sofreu uma pancada na perna esquerda. Com dores musculares, Clayson pode ser preservado.

O Corinthians volta a ter um jogo eliminatório no dia 29, diante do Colo-Colo, do Chile, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Até lá, o Corinthians tem três partidas pelo Brasileirão: o próprio Grêmio, Fluminense e Paraná.