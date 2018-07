Henrique diz não se surpreender com bom início no Palmeiras

SÃO PAULO - Quem vê Henrique em campo, acha que o atacante já tem um longo tempo de casa no Palmeiras. Em apenas quatro jogos, o atacante já caiu nas graças da torcida e com quatro gols mostrou que tem potencia para suprir a saída de Alan Kardec. E cheio de personalidade, o ex-jogador da Portuguesa diz que esperava pelo bom início no clube.

"Na verdade, eu esperava (bom início). Tenho comigo que onde eu chego, quero fazer sempre muitos gols. Claro que quatro gols em quatro jogos é uma média muito boa, mas sem meus companheiros, não chegaria nessa marca. Espero poder continuar ajudando a equipe, mesmo que não seja fazendo gol", disse o atacante.

Apesar do discurso, que pode parecer até um pouco presunçoso, Henrique garante que não se empolga e que manter os pés no chão, já que ainda não conquistou nada pelo clube. "Sou bem tranquilo em relação a isso. Sei que tenho muito para mostrar ainda e quero procurar melhorar cada vez mais para retribuir este carinho da torcida dentro de campo."

Vontade é algo que não se pode cobrar do atacante. Constantemente, ele pede para treinar por mais alguns minutos para tentar aprimorar algumas coisas que ele entende que precise melhorar. E esperando manter a boa fase, ele está confirmado para a partida contra o Vitória, domingo, em Salvador.