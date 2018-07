Henrique diz que a união dos jogadores é o segredo do novo Palmeiras

SÃO PAULO - Se ainda não prova nada, a estreia vitoriosa na Libertadores e o empate com o Corinthians, diante da torcida alvinegra, pelo menos indicam que o Palmeiras vive um novo momento depois do rebaixamento para a Série B. A equipe, antes desacreditada, não perde desde a terceira rodada do Paulistão e vem recebendo elogios da torcida.

Para o capitão Henrique, a união do grupo é o segredo desse novo Palmeiras. "Estamos passando por dificuldades desde o rebaixamento e estamos crescendo ao longo do campeonato. É a vontade de todos os jogadores. Estamos levando para o campo a união. Temos de manter esse espírito para dar sequência", comentou o defensor, nesta terça-feira.

Henrique lembra que a equipe não pode se deslumbrar e tem que continuar trabalhando para surpreender os incrédulos. "Muita gente não estava acreditando no Palmeiras. Que continue assim, que vamos devagarzinho mostrar o que podemos fazer. Não é fácil num ano ser rebaixado e no outro se reerguer."

O Palmeiras tem seu próximo compromisso no domingo, quando recebe o União Barbarense, no Pacaembu, pelo Paulistão. Depois, na quinta, o time visita o Libertad, no Paraguai, pela Libertadores. O time do técnico Gilson Kleina está no sétimo lugar do estadual, com 13 pontos.