Henrique diz que Cruzeiro ainda pode ser campeão

Com o Cruzeiro a três pontos de distância do líder Corinthians, o volante Henrique mostrou confiança e disse que o time mineiro pode tirar a vantagem nas três rodadas restantes. Para que isto ocorra, ele espera que o elenco esqueça as outras equipes e foque apenas as suas próprias partidas.

"Acreditamos que tudo é possível, temos que focar no nosso trabalho, o que tiver que acontecer vai acontecer", afirmou o volante. "Vamos focar nos nossos jogos, temos três partidas muito importantes e temos que vencê-las. Temos que nos preocupar com nossos jogos para não dar nada errado para a gente".

Henrique comentou ainda a opção do Cruzeiro em atuar na Arena do Jacaré contra o Vasco, no domingo. E pediu o apoio da torcida cruzeirense. "Nós optamos por jogar os maiores jogos em Uberlândia devido ao campo ser maior, com mais espaço e a equipe joga bem dessa forma", contou o jogador.

"Nós atuamos algumas vezes em Sete Lagoas, mostramos um bom futebol, e no momento precisamos do torcedor mais próximo, apoiando e incentivando, do nosso lado, porque é um momento decisivo", completou Henrique.