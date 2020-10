Henrique, do Cruzeiro, tem alta após cirurgia bem-sucedida no joelho

O volante Henrique teve alta do hospital neste sábado após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. De acordo com o Cruzeiro, a operação para corrigir uma lesão no menisco lateral foi bem-sucedida. A cirurgia foi realizada na noite de sexta-feira.

Ainda segundo o time mineiro, Henrique vai iniciar os cuidados pós-operatórios na Toca da Raposa II já na segunda-feira. O clube não informou estimativa de prazo para a recuperação do jogador de 35 anos.

Um dos atletas mais experientes do Cruzeiro, o volante começou a reclamar de dores no local no sábado passado, ainda durante treinamento, em Atibaia (SP), onde o Cruzeiro estava concentrado. O volante, então, foi liberado para voltar a Belo Horizonte, onde foi reavaliado e submetido a exames, que constataram a necessidade de cirurgia.

Enquanto Henrique tinha alta do hospital, os companheiros de time se reapresentavam no CT após o empate sem gols com o Juventude, na noite de sexta, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda não foi neste sábado que o time foi comandado no treino pelo novo treinador, Luiz Felipe Scolari.

A novidade da atividade foi Marquinhos Gabriel. O meia foi liberado para a preparação física e treinou no gramado com o grupo. Ele foi desfalque nos jogos contra Ponte Preta, Cuiabá, Sampaio Corrêa, Oeste e Juventude devido a uma torção no tornozelo esquerdo.

O grupo cruzeirense volta aos trabalhos neste domingo, novamente na Toca da Raposa II. E, na segunda, terá o primeiro treino sob o comando de Felipão, já em Curitiba. Na terça, o técnico fará sua estreia no comando do time na partida contra o Operário-PR, pela 17ª rodada da Série B.