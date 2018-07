Henrique Dourado é relacionado no Fluminense para enfrentar o Corinthians no Rio

O atacante Henrique Dourado foi relacionado pelo técnico Abel Braga no Fluminense para a partida contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que se recupera de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, era dúvida para o confronto contra os paulistas.

Um dos artilheiros do Brasileirão com nove gols, Henrique Dourado fez exercícios na academia de musculação do CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, neste sábado. O elenco do time tricolor carioca treinou, mas as atividades foram fechadas para a imprensa. O treinamento comandado por Abel Braga durou cerca de 1 hora e 20 minutos.

O Fluminense busca se recuperar do empate em 1 a 1 diante do Cruzeiro, na quinta-feira passada, em Mesquita (RJ), na Baixada Fluminense. A equipe carioca soma 21 pontos e ocupa posição intermediária na tabela de classificação. Neste momento, o time tricolor está a 16 pontos do Corinthians, que lidera a competição.

NOVA CAMISA

A partida deste domingo contra o Corinthians marcará a estreia do novo uniforme do Fluminense, fornecido pela fabricante de material esportivo norte-americana Under Armour - mesma empresa que produz o fardamento do São Paulo.