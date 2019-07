Antes de assinar com Palmeiras, Henrique Dourado e Vitor Hugo passam por exames médicos

O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Henrique Dourado estão perto de serem anunciados como jogadores do Palmeiras. Os dois já estão no Brasil, realizam exames médicos nesta quarta-feira e se aproximam dos detalhes finais para assinar contrato e se apresentaram como reforços para o técnico Luiz Felipe Scolari.

A diretoria do Palmeiras fechou a aquisição dos 100% dos direitos econômicos de Vitor Hugo. O defensor de 28 anos estava na Fiorentina, da Itália, e retorna ao clube alviverde depois de duas temporadas em negociação de cerca de R$ 23 milhões. Vitor Hugo vai assinar contrato por cinco temporadas. O anúncio da chegada dele será em breve, após a conclusão dos exames médicos.

O outro reforço a caminho é o atacante Henrique Dourado, conhecido como Ceifador. O Henan Jianye, da China, liberou o atleta para um empréstimo até o fim da temporada. O Palmeiras aguarda o envio da documentação do time asiático para prosseguir com a elaboração do contrato, mas já trata a negociação como concluída. Henrique desembarcou no Brasil nesta quarta-feira.

Vitor Hugo pelo Palmeiras: 128 jogos 14 gols 1 Copa do Brasil 1 Campeonato Brasileiro Monstro. pic.twitter.com/1Fv4UOmCZm — TweetPalmeiras (@TweetPalmeiras) July 18, 2019

Os dois jogadores tiveram passagens importantes pelo Palmeiras em anos anteriores. Vitor Hugo defendeu o clube entre 2015 e 2017 e foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Já o atacante Henrique Dourado defendeu o Palmeiras em 2014, ano em que foi artilheiro da equipe na temporada e teve atuações importantes para salvar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Com os dois, o Palmeiras chega a 11 jogadores contratados no ano. Antes deles, a diretoria trouxe no começo do ano Matheus Fernandes, Zé Rafael, Arthur Cabral e Carlos Eduardo. Na mesma ocasião o clube comprou os direitos econômicos dos laterais Marcos Rocha e Mayke, que estavam no elenco por empréstimo. Ricardo Goulart e Felipe Pires foram outros reforços trazidos, mas já deixaram a equipe.

Palmeiras está muito próximo de acerto com Henrique Dourado e Vitor Hugo. Você acha que são bons reforços? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) July 24, 2019

Por fim, quem chegou recentemente à equipe foi o meia Ramires. O jogador de 32 anos estava livre no mercado e assinou contrato por quatro temporadas. A estreia dele pela equipe foi no último sábado, ao entrar no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Ceará, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.