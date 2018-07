Henrique Dourado elogia Santos, mas espera 'mostrar força' do grupo do Fluminense

A confiança é alta no Fluminense para a estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, contra o Santos. Embora tenha elogiado o adversário, o atacante Henrique Dourado afirmou que o clube carioca precisa mostrar a força de seu elenco.

"A gente sabe que o Brasileiro é um campeonato de alto nível e o nosso grupo vem trabalhando bastante para fazer uma boa competição. Se tratando de um jogo contra o Santos, que tem grandes jogadores, a gente espera mostrar a força do nosso elenco e trilhar um bom início de campeonato", avaliou o atacante após o treino deste sábado.

Mas, para conseguir um bom resultado neste domingo, Henrique Dourado explicou que o Fluminense precisa controlar a força ofensiva do Santos. "O Santos é um adversário difícil. Enfrentaremos uma equipe que joga junto há um tempo, que tem um conjunto. Temos que neutralizar as jogadas de perigo que eles têm".

O atacante alertou, ainda, sobre a importância de controlar a expectativa pela estreia. "Ansiedade existe em qualquer estreia, mas não podemos deixar ela nos dominar e nos atrapalhar. Temos que entrar com atitude nessa primeira partida, diante da nossa torcida, e conseguir os três pontos", finalizou.