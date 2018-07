Henrique Dourado festeja boa fase no Flu, mas cobra atenção contra Ponte Preta

O atacante Henrique Dourado destacou a força do próximo adversário do Fluminense no Campeonato Brasileiro e cobrou atenção diante da Ponte Preta, neste domingo, em Campinas (SP). A declaração foi feita no desembarque da delegação, nesta quinta-feira, no Rio, depois da vitória por 2 a 1 sobre a Universidad Católica, no Equador, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"É um jogo de seis pontos como tem sido a maioria do jogos do Brasileirão. Temos que ter total atenção, jogar lá é complicado, mas nossa equipe sabe da importância dessa partida. São pontos fundamentais, é um grande passo somar pontos fora de casa", enfatizou o "Ceifador", como gosta de ser chamado por esse apelido, artilheiro do time carioca na competição.

Henrique Dourado também festejou a ótima fase individual nesta temporada. O jogador já marcou 23 gols em 2017, apenas dois a menos que na sua melhor marca na carreira, em 2014, quando balançou as redes adversárias oito vezes pela Portuguesa e outras 18 pelo Palmeiras. Mas o atacante valorizou a influência destes números no aspecto coletivo.

"Ainda faltam mais três gols para superar minha marca pessoal. A gente tem que trabalhar no dia a dia e eu falo sempre que tenho meus objetivos pessoais, minhas metas, mas o mais importante é o Fluminense vencer. Quando o Fluminense vence, nosso clima e postura são outros, a confiança volta e os adversários vem com muito mais receio para nos enfrentar", analisou o jogador.

Fluminense e Ponte Preta têm o mesmo número de pontos no Brasileirão (21), mas o clube ocupa a 12.ª posição, enquanto que os campineiros estão em 10º lugar. A diferença se deve ao fato de os paulistas terem uma vitória a mais que o time tricolor carioca na competição (6 a 5).