Henrique Dourado herda a camisa 9 de Fred no Fluminense

Sete meses após a saída de Fred para o Atlético Mineiro, o Fluminense resolveu reativar a camisa "9". Nesta segunda-feira, ao anunciar a numeração fixa para a temporada 2017, o clube carioca revelou que Henrique Dourado vai vestir o número "9" durante o ano, num início de que ele será o centroavante titular do técnico Abel Braga.

Em 2014, Dourado foi vice-artilheiro do Brasileirão, pelo Palmeiras. Contratado pelo Fluminense no ano passado, não mostrou grande serviço, anotando apenas dois gols no campeonato nacional.

Outros dois jogadores foram promovidos ao time titular, pelo menos na numeração. O meia Marquinho agora usará a camisa "8", enquanto o volante Douglas, formado nas categorias de base, usará a "7". A primeira era usada por Edson, emprestado ao Bahia, enquanto a segunda era de Cícero, que trocou o Flu pelo São Paulo.

Jonathan foi o outro que saiu, deixando a camisa "2" para o recém-contratado Lucas, ex-Palmeiras e Cruzeiro. Os outros reforços do Flu para a temporada são os equatorianos Orejuela e Sornoza, que vestirão, respectivamente, as "18" e "27".

Confira a numeração do Fluminense:

Goleiros - Marcos Felipe (1), Diego Cavalieri (12), Júlio César (22) e Matheus (34);

Laterais - Lucas (2), Giovanni (6), Léo (15) e Renato (16);

Zagueiros - Gum (3), Renato Chaves (4), Frazan (13), Henrique (33), Reginaldo (40), Nogueira (44);

Meio-campistas - Pierre (5), Marquinho (7), Douglas (8), Gustavo Scarpa (10), Orejuela (18), Matheus Norton (26), Sornoza (27), Matheus Alessandro (28) Luiz Fernando (29), Lucas Fernandes (19), Danilinho (21) e Marquinhos Calazans (3);

Atacantes - Henrique Dourado (9), Wellington Silva (11), Osvaldo (17), Maranhão (25), Pedro (32), Marcos Júnior (35) e Richarlison (70).