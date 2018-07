Henrique Dourado marca três e Fluminense goleia em jogo-treino

A pré-temporada do Fluminense começou com goleada. A equipe do técnico Abel Braga fez nesta sexta-feira à tarde o seu primeiro jogo-treino e passou fácil pelo Serra Macaense, da segunda divisão do Rio de Janeiro, por 6 a 1. Henrique Dourado foi o destaque da atividade, com três gols.

"Vi coisas que não esperava em tão pouco, porque o único trabalho tático foi ontem. Fico contente, pois tenho essa mescla do profissional com o torcedor. Vendo com os olhos do torcedor, sairia daqui satisfeito. Um time com alma, com disposição e todo mundo se doando. Estou fundamentalmente feliz pelo grupo", elogiou o treinador.

A equipe considerada titular atuou só no segundo tempo. Entrou depois de os reservas fazerem a parte deles, vencendo por 2 a 1. Marcos Junior e Marquinho fizeram os gols do time tricolor. O rival de Macaé descontou de pênalti.

Na segunda etapa, os gols saíram com mais facilidade. Sornoza fez o terceiro, enquanto Henrique Dourado fez os três outros gols. Um bom início de ano para o centroavante, que só marcou duas vezes em seu primeiro semestre no clube. Em 2014, ele foi vice-artilheiro do Brasileirão, pelo Palmeiras.