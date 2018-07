Henrique Dourado pede que Fluminense esqueça Carioca e foque no Goiás

O Fluminense foi eliminado nas semifinais da Taça Rio, mas terá pela frente a briga por uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. Antes, porém, encara o Goiás nesta quinta-feira, no Serra Dourado, no jogo que abre o confronto entre as equipes pela Copa do Brasil. Por isso, a ordem no clube é deixar o Estadual um pouco de lado e focar no torneio nacional.

"Estamos 100% focados na Copa do Brasil. Vamos enfrentar um adversário difícil. Jogando em seus domínios, o Goiás é uma equipe que vem bem, mas buscaremos um bom resultado no Serra Dourada", garantiu o atacante Henrique Dourado em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Se vai encarar um rival forte em sua casa, o Fluminense terá um importante trunfo para a partida de volta. O confronto do dia 19 de abril, na quarta-feira da semana que vem, será disputado no Maracanã. Será o segundo jogo que o clube mandará no estádio, ainda em meio a um imbróglio com a concessionária responsável pela sua administração.

"Será um jogo de 180 minutos. Não importa o local do jogo de volta, temos que ter atenção nas duas partidas. Temos a nossa tática definida para essa primeira partida e temos que fazer um bom jogo, independentemente de ser em casa ou no Serra Dourado, comentou Henrique Dourado.

Nesta terça pela manhã, o atacante trabalhou ao lado de seus companheiros em um treino tático realizado no CT do Fluminense. O time tricolor deve entrar em campo na quinta com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas (Wendel) e Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado.