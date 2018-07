Henrique Dourado se destaca e marca dois gols em coletivo no Fluminense

Um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira. A ordem no clube é esquecer o resultado negativo para pensar somente no confronto decisivo da Copa do Brasil diante do Ypiranga-RS, nesta quarta-feira, em Erechim. Na ida, em Volta Redonda, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Enquanto os titulares que atuaram no fim de semana fizeram um trabalho regenerativo, os reservas e alguns atletas do sub-20 foram a campo e participaram de um movimentado treino coletivo. Ainda em busca de espaço na equipe, o atacante Henrique Dourado foi o grande destaque da atividade, com dois gols marcados.

Outra boa notícia para o técnico Levir Culpi foi a participação do meia Gustavo Scarpa. Se já havia voltado aos treinos físicos na semana passada, após se recuperar de lesão no joelho direito que o mantém afastado dos gramados há cerca de 20 dias, o jogador trabalhou normalmente com bola e deu mais um passo rumo ao retorno.

Contratado na semana passada, o meia argentino Aquino também fez sua primeira atividade ao lado dos novos companheiros. Levir deve definir a escalação para enfrentar o Ypiranga-RS na atividade desta terça.