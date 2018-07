Henrique Dourado treina e deve reforçar Fluminense na final do Carioca

Artilheiro do Fluminense na temporada, com dez gols, o atacante Henrique Dourado treinou normalmente nesta terça-feira e deu sinais de que poderá voltar ao time a tempo de ser escalado para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no domingo, no Maracanã.

Dourado treinou entre os reservas nesta terça, após se recuperar de estiramento de grau 1 na coxa. Ele havia se machucado no jogo de ida contra o Goiás, pela quarta fase da Copa do Brasil. Desde então, desfalcou o Fluminense em dois jogos: a partida da volta contra o rival goiano e o confronto com o Vasco, no sábado, pela semifinal do Estadual.

O atacante poderá voltar ao time, em clima de teste, já nesta quarta, na partida contra o Brasil de Pelotas, pela fase de grupos da Copa da Primeira Liga. A partida será disputada no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ). O técnico Abel Braga deve escalar um time misto para o confronto, que vale vaga nas quartas de final.

Outro possível reforço para o clássico carioca do fim de semana é o meia Gustavo Scarpa. Afastado da equipe desde a semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o jogador fez treino físico no gramado e mostrou boas condições. Seu eventual aproveitamento no primeiro jogo da final é menos provável que o de Henrique Dourado.