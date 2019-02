Vendido para time da China, Henrique Dourado se emociona em adeus ao Fla

O atacante Henrique Dourado foi na tarde desta segunda-feira ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, para embarcar rumo à China. O jogador foi negociado pelo Flamengo com o Henan Jianye, clube chinês com o qual assinará um contrato de dois anos.

Contratado anteriormente junto ao Fluminense, no início de fevereiro de 2018, Dourado marcou 15 gols em 46 jogos com a camisa rubro-negra e vinha figurando como opção de banco do time comandado por Abel Braga. Ao ser sido cedido agora em uma transação de cerca de US$ 6 milhões (algo em torno de R$ 22,3 milhões), ele fará o clube recuperar o investimento feito em seu futebol anteriormente, que foi de aproximadamente R$ 16 milhões.

Deste montante de R$ 22,3 milhões, o Fla terá direito a ficar com algo em torno de R$ 16,7 milhões, pois era dono de 75% dos direitos econômicos do jogador. O restante deverá ir para o Mirassol, clube do interior paulista que detinha 25%.

Ao comentar a sua saída, o atacante se emocionou e reconheceu que a proposta, enviada no sábado à noite, foi financeiramente vantajosa para ele e para o clube carioca. "Foi tudo muito rápido. Questão de dois dias, um dia e meio, quando chegou a proposta para o Flamengo. Eu estava relacionado para o jogo (contra o Americano, no domingo) e resolvemos depois da partida. O Flamengo aceitou, foi uma decisão conjunta com a família. Foi uma surpresa também para mim, mas foi bom para os dois lados. Saio muito grato, sei que deixo muitos amigos. Estou indo, mas com certeza vou levar comigo (no coração) cada um deles, que vão fazer parte da minha história", afirmou o jogador em entrevista ao SporTV, no aeroporto, com os olhos marejados.

O atleta também manifestou que espera ver o Flamengo conquistando títulos nesta temporada e ressaltou que se empenhou muito para conseguir brilhar pelo time, mas ele não repetiu o sucesso que teve pelo Fluminense, pelo qual chegou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017.

"Saio sem nenhuma mágoa, com a cabeça e o coração tranquilo, pois todos os dias eu entrei naquele clube para trabalhar e sempre me dedicando ao máximo. Desejo o melhor e sei que este ano de 2019 vai ser um ano de vitórias. E que Deus possa abençoar o Flamengo e desde já quero deixar o meu agradecimento à toda torcida. Vou levar com muito carinho essa minha passagem pelo Flamengo. Agora é seguir a minha vida e desejar muita sorte ao Flamengo", reforçou Dourado.