Henrique e Borges ficam mais perto de voltar no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Um dia depois de golear o Atlético-GO por 5 a 0 e encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu duas boas notícias nesta quarta-feira. Tanto o volante Henrique quanto o atacante Borges deram início ao recondicionamento físico depois de sofrerem lesões e ficaram mais perto do retorno aos gramados.

Nesta quarta, os dois fizeram um treinamento em um dos campos da Toca da Raposa II, acompanhado do preparador físico do Cruzeiro, Eduardo Freitas. Henrique se recupera de uma cirurgia no púbis, realizada no começo de maio, e Borges de uma contusão na coxa esquerda, sofrida há cerca de um mês e meio.

O Cruzeiro tem seu próximo compromisso no domingo, quando receber o Náutico no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. O volante Souza quer marcar contra o ex-time. "No Náutico foi a minha melhor fase, mas isso é passado, agora estou no Cruzeiro, a camisa é outra e estou trabalhando para que possa fazer o que fiz no Náutico também no Cruzeiro. Estou aqui para dar o meu melhor e espero fazer mais uma grande partida e ser coroado com um belo gol", disse.