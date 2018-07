Henrique é desconvocado e dá lugar a Moledo na seleção A marcação do primeiro jogo do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores para a próxima quinta-feira fez Luiz Felipe Scolari ser obrigado a atender o pedido do clube paulista e desconvocar o zagueiro Henrique do amistoso da seleção brasileira contra o Chile, quarta-feira, no Mineirão.