Henrique e Urso tentam se recuperar no Corinthians para enfrentar a Chapecoense

Um dia depois de faturar e comemorar o tricampeonato paulista, o elenco do Corinthians se reapresenta nesta segunda-feira já de olho em outra decisão. Na quarta-feira, o time alvinegro receberá a Chapecoense, em Itaquera, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

Depois de perder a primeira partida fora de casa por 1 a 0, a equipe comandada por Fábio Carille precisa da vitória por dois gols no tempo regulamentar para evitar a decisão por pênaltis. Para a partida o treinador tem duas dúvidas: o zagueiro Henrique e o volante Junior Urso.

Henrique deixou o campo no final do jogo contra o São Paulo por ter levado um "tostão", como definiu o jogador. "Ainda não sei (se terá condições de jogar). Vamos aguardar esse início de semana para ver a evolução dessa dor", comentou o jogador.

Junior Urso ficou de fora dos dois últimos jogos da equipe por causa de um problema na coxa direita. Ele se machucou no primeiro tempo do jogo de ida contra o São Paulo, no Morumbi. "A lesão foi um pouco mais grave do imaginou, me tirou da final. Aconteceu de ficar fora, mas o elenco é forte. Voltei a ser torcedor, cantando e apoiando o time", disse o volante.

Sobre a partida de quarta-feira, Junior Urso ainda evitou dar qualquer previsão. "Tem chance de jogar. Vou fazer exames na segunda. Não vou jogar meia-boca, só 100%. Se não estiver bem, vou me preparar para o jogo contra o Bahia (na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, na Fonte Nova, em Salvador)", comentou.