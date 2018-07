Henrique e Kleber saem lesionados e preocupam Kleina no Palmeiras

SÃO PAULO - Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, nesta quarta-feira, no Pacaembu, o sentimento no Palmeiras não foi só de alegria após a partida. O zagueiro Henrique e o atacante Kleber deixaram o gramado machucados e passaram a ser dúvidas para o clássico contra o Santos, domingo, no Pacaembu.

O zagueiro Henrique sentiu dores na coxa direita aos 31 minutos do primeiro tempo e até tentou voltar para o campo, mas desistiu da ideia após conversar com o médico Otávio Vilhena. Pouco depois foi a vez de Kleber deixar o gramado sentindo uma tendinite no joelho direito.

Otávio Vilhena deixou claro estar preocupado com a situação dos dois, mas espera pelo resultado dos exames. A situação que parece causar mais temor é a de Kleber.

"Se ele não aguentou jogar nem um tempo, fica muito difícil que atue contra o Santos. Para curar a tendinite, não existe outra alternativa, senão repouso e fisioterapia. Se for preciso, vamos segurá-lo para que ele volte inteiro", disse o médico.

No caso de Kleber, Vilhena torce para que a lesão não tenha sido grave. "Faremos o exame na quinta para saber o que aconteceu. Espero que tenha sido apenas uma pequena lesão", explicou.