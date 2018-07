Henrique é operado e só volta ao Santos em 2013

De acordo com o Santos, o procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês, pelo médico André Pedrinelli, especialista em medicina esportiva e coordenador do centro de excelência da Fifa, com acompanhamento dos médicos do clube Maurício Zenaide e Ricardo Nobre.

"O Henrique, que ficou sem sentir dores após o período de tratamento clínico, apresentou reincidência das dores no púbis nas últimas semanas. Com isso, o departamento médico do mlube optou pela cirurgia", explicou o médico Zenaide.

Henrique deve receber alta na manhã desta terça-feira e na próxima semana iniciará o tratamento no CEPRAF (centro de recuperação do Santos), no CT Rei Pelé, visando a temporada de 2013. O clube não divulgou a previsão de volta do jogador aos gramados.