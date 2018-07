Henrique é reconvocado para amistoso da seleção brasileira

Henrique havia sido cortado do amistoso do Brasil porque o Palmeiras jogaria pelo torneio continental na quinta-feira, um dia depois do amistoso em Belo Horizonte.

Mas a Conmebol alterou o jogo do Palmeiras contra o Tijuana, no México, para o dia 30, o que possibilita a presença do zagueiro no jogo do Brasil.

O técnico Luiz Felipe Scolari tinha convocado o zagueiro Rodrigo Moledo, do Internacional, para o lugar de Henrique, e ele permanecerá no grupo, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Nenhum jogador será desconvocado", informou e entidade em seu site.