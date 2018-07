Henrique é regularizado e deverá estrear pelo Palmeiras contra o Flamengo

SÃO PAULO - Para esquecer a saída de um ídolo, o Palmeiras pode apostar em uma estreia neste domingo para enfrentar o Flamengo, no estádio do Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Henrique foi regularizado nesta quarta-feira e está pronto para estrear. A escalação depende apenas do técnico Gilson Kleina, que colocou o atacante como titular em jogo-treino realizado na última terça contra o Guarani, na Academia de Futebol, onde o time paulistano jogou com reservas e venceu a partida por 2 a 1.

O jogador de 24 anos mostrou boa desenvoltura e arriscou algumas boas tabelas com William Matheus e Serginho. Henrique pertence ao Mirassol e chega por empréstimo até o fim do ano ao Palmeiras. O jogador disputou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa, pela qual marcou sete gols. Coincidentemente, outro clube que estava interessado no jogador é o Flamengo, adversário deste domingo, mas o time carioca desistiu do atleta após ter marcado até exames médicos.

Gilson Kleina havia pedido um reserva para Alan Kardec, por isso chegou Henrique. Outra opção seria Miguel, mas o garoto formado no clube ainda não conseguiu mostrar futebol para ser aproveitado mais vezes pelo treinador.

Como Alan Kardec saiu, o clube continua no mercado atrás de mais um atacante e a ideia da diretoria é que esse jogador chegue para ser titular. Walter, do Fluminense, foi comentado no clube, mas o salário dificulta o acerto. Outra sugestão que chegou à diretoria é Borges, do Cruzeiro, mas também é considerado muito caro e com uma idade já elevada (ele tem 33 anos).