Henrique elogia Hudson e exalta 'nova' dupla de volantes do Cruzeiro

O Cruzeiro parece agora ter uma nova dupla de volantes. Se Mano Menezes iniciou a temporada apostando em Henrique e Ariel Cabral, lesões sofridas por ambos em momentos diferentes abriram espaço para Hudson. Com boas atuações, ele conquistou o seu espaço e deverá atuar ao lado de Henrique na decisão do Campeonato Mineiro diante do Atlético. Capitão cruzeirense, Henrique garante que já se entende bem com Hudson e elogiou o companheiro.

"Nós nos sentimos bem. O Hudson vem vivendo um grande momento, está jogando com leveza, solto. Nós somos jogadores de marcação, mas às vezes, surpreendemos ali na frente. Esperamos que domingo a gente mantenha esse ritmo que teve contra o América-MG para buscar o resultado", afirmou.

Recuperado de lesão na coxa esquerda, Henrique atuou pela primeira vez pelos 90 minutos nesse seu retorno no último domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o América, resultado que classificou o Cruzeiro à final do Campeonato Mineiro. O volante aprovou a sua atuação, mas destacou que ainda precisará evoluir.

"O individual só vai aparecer quando o coletivo estiver bem. Quando o coletivo está bem, você entra e consegue encaixar. A gente vai melhorando aos poucos, foi o meu primeiro jogo com 90 minutos em campo. Aos poucos vai voltando a mesma forma. Espero ter o crescimento, como a equipe vai tendo", declarou.

Até por isso, Henrique celebrou a semana sem compromissos no meio de semana, o que aumenta o tempo de preparação do Cruzeiro para o primeiro jogo da final do Mineiro com o Atlético, que não terá esse descanso, pois entrará em campo na quarta-feira pela Copa Libertadores.

"Uma semana importante para o Cruzeiro, fazia tempo que não tínhamos essa semana cheia para trabalhar, para treinar e melhorar as coisas boas que vem acontecendo e corrigir os erros. Temos o clássico da final, então vamos treinar bem para chegar 100% no domingo e aptos a fazer o nosso melhor em campo", disse.