Henrique enaltece Fábio e vê vitória do Cruzeiro como 'importantíssima'

O gol da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco por 1 a 0, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado pelo jovem Maurício, de 18 anos, mas o goleiro Fábio é quem deixou o campo como herói por defender a cobrança de pênalti do lateral-direito Yago Pikachu no início do segundo tempo quando o jogo estava empatado.

"O Fábio é indiscutível. Um grande goleiro, que sempre tem nos salvado", elogiou o capitão Henrique, que valorizou a vitória. "Importantíssima. Na situação que nos encontramos na tabela, os três pontos são fundamentais, ainda mais dentro de casa".

Neste domingo, Fábio entrou para a história do Brasileirão como o atleta que mais atuou no campeonato com 575 partidas, se igualando ao ex-goleiro Rogério Ceni, que por coincidência hoje é seu treinador.

Outro destaque do jogo, o atacante Maurício, de apenas 18 anos, marcou o seu primeiro gol como profissional em sua quinta partida com a camisa celeste. O jovem revelou que estava sentindo que iria balançar as redes neste domingo. "Eu brinquei com o Fred antes do jogo que ia entrar e fazer o gol para comemorar com ele, mas na hora não sabia o que fazer e acabei indo comemorar com a torcida", disse.

Fora da zona de rebaixamento, em 16.º lugar com 18 pontos, o Cruzeiro se prepara agora para o jogo desta quarta-feira contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas semifinais da Copa do Brasil. Na ida, em Belo Horizonte, o time gaúcho ganhou por 1 a 0 e derrubou o técnico Mano Menezes. Agora os mineiros precisam devolver a derrota para ir à final.