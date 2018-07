Henrique exalta 'chance única' para reservas do Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira deve poupar boa parte dos titulares do Cruzeiro no duelo diante do América-MG, domingo, pelo Campeonato Mineiro. Chance para aqueles jogadores que buscam espaço na equipe mostrarem seu futebol. Entre eles, o volante Henrique, que ressaltou a importância da partida.