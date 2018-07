Henrique exalta clássico contra o Flamengo no Maracanã e lamenta saída de Luan

O lateral-esquerdo Henrique está animado com a proximidade do clássico contra o Flamengo, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, neste sábado, às 18h30, que será disputado no estádio do Maracanã, no Rio. O palco da partida fará o jovem atleta reviver os tempos de torcedor.

"Eu sou vascaíno, então sempre fui ao Maracanã para ver Flamengo x Vasco. É diferente, especial. Grandes jogadores atuaram lá, é um palco não só no Rio, mas no Brasil todo. É especial porque são dois grandes times e faz muita diferença jogar no Maracanã", afirmou o jogador.

Henrique, de 22 anos, também lamentou a provável saída do zagueiro Luan, que deve ser negociado com o Palmeiras. Ambos se conheceram nas categorias de base do Vasco e dividiram quarto no clube. "A amizade ficou bem mais forte no profissional. Por ele ter passado uma série de coisas, foi muito importante. Sempre foi de dar conselho. A gente virou companheiro de quarto. Devo muito a ele como amigo. É um irmão para a vida", enfatizou.

O Vasco, que treinará em tempo integral nesta quarta-feira, em São Januário, não teria Luan na semifinal da Taça Rio, independentemente da saída dele para o futebol paulista, porque o jogador se recupera de uma fratura no pé direito.