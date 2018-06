Henrique exalta estreia na Libertadores e vê Vasco 'bem preparado'

Aos 23 anos, Henrique viveu na última quarta-feira sua primeira experiência em Libertadores. O jogador foi titular do Vasco na goleada por 4 a 0 sobre o Universidad de Concepción, no Chile, que praticamente definiu a classificação da equipe carioca para a última fase preliminar do torneio.

"Antes da partida, o Fabrício falou para mim: 'Quando você entrar aqui amanhã, você vai sentir uma sensação totalmente diferente do que você já sentiu'. Depois do jogo eu falei para ele que foi diferente. É diferente. Fiquei muito feliz com a nossa estreia", declarou nesta sexta-feira.

Além de encaminhar a classificação, a goleada serviu para afastar um pouco a desconfiança sobre o Vasco. Afinal, o time havia vencido apenas um dos quatro primeiros compromissos no Campeonato Carioca. Para Henrique, este início complicado foi fruto da falta de ritmo pela pré-temporada encurtada.

"É clichê falar que estamos no início da temporada e que estávamos sem ritmo e tal, mas é a mais pura verdade. Foi bom esse início de Carioca para nós ganharmos ritmo e chegarmos bem preparados na Libertadores. Com certeza foi um outro Vasco no Chile, pela concentração e pela eficiência", considerou.

Henrique tem sido titular do Vasco por causa do afastamento de Ramon. Após uma ótima reta final de Brasileirão, o lateral sofreu grave lesão no joelho e deve voltar a atuar somente em abril.

"O Ramon fora de campo é sensacional, fenômeno, assim como o Fabrício, que chegou agora. São dois amigos que vou levar para a minha vida. Sempre soube da importância do Ramon para o Vasco. Quando ele chegou, eu passei a treinar ainda mais forte para me manter preparado e atento para aproveitar a oportunidade quando ela aparecesse", afirmou Henrique.