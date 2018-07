Henrique exalta reforços recém-chegados ao Palmeiras

"Começamos o ano com o elenco bastante reduzido. O importante é que os jogadores que chegam são de qualidade e estamos nos ajudando. Eles não tem nome como o do Barcos, mas são jogadores que mostram muita vontade. Tem muita coisa para acontecer esse ano ainda e o grupo deu uma boa encorpada", disse o zagueiro e capitão palmeirense.

Até agora, o Palmeiras já contratou 11 reforços na temporada, que ajudaram a reformular completamente o elenco depois do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. Os jogadores que chegaram no clube foram Fernando Prass, Ayrton, Charles, Marcelo Oliveira, Ronny, Kleber, Weldinho, Vilson, Léo Gago, Leandro e Rondinelly.

Henrique, artilheiro da equipe na temporada com quatro gols marcados, acredita que o fato de usar a tarja de capitão não lhe dá maior responsabilidade. "Não muda muita coisa. A faixa é só um equipamento. Todo mundo tem a mesma força dentro e fora de campo. É indiferente quem usar. O importante é todo mundo se ajudar", avisou.