Henrique garante estar pronto para substituir Damião no Cruzeiro O atacante Henrique Dourado deve ter a responsabilidade de liderar o ataque do Cruzeiro no decisivo duelo com o Universitário de Sucre, terça-feira, no Mineirão, pela rodada final do Grupo 3 da Copa Libertadores. Com Leandro Damião sofrendo com dores musculares na coxa esquerda, a tendência é de que Marcelo Oliveira poupe o titular e escale Henrique, que garante estar ponto para o desafio.