Henrique garante Fluminense focado por sequência no Brasileirão e Copa do Brasil

O zagueiro Henrique, do Fluminense, enfatizou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, a necessidade de o elenco esquecer a estreia no Campeonato Brasileiro - vitória sobre o Santos por 3 a 2, no Rio - e direcionar as forças para superar o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, no primeiro jogo entre os clubes pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Sabemos das qualidades, da técnica, da força e da torcida do Grêmio, mas estamos preparados para fazer um grande jogo. Eles tem um toque de bola muito bom, tiveram uma boa exibição contra o Botafogo e esperamos um jogo difícil. Contudo, estamos prontos", garantiu o capitão do Fluminense.

O zagueiro, que já foi campeão da Copa do Brasil, em 2012, pelo Palmeiras, eliminando exatamente o Grêmio na semifinal do torneio, também ressaltou que o time tricolor carioca está preparado e confiante em um bom desempenho na desgastante sequência de jogos que enfrentará até o duelo da volta contra os gaúchos, no próximo dia 31, no Rio.

"Estamos lidando com jogos difíceis. Foi o Santos no domingo, teremos o Grêmio nesta quarta-feira e no fim do mês, e entre esses jogos enfrentaremos o Atlético Mineiro e o Vasco. Será uma sequência difícil, mas nossa equipe está preparada para conseguir bons resultados", disse.

Henrique comemorou o retorno de Gustavo Scarpa ao time. O meia, que ficou longe da equipe nos últimos três meses devido a uma fissura no pé direito, atuou na vitória sobre o Santos. O zagueiro comentou ainda que o técnico Abel Braga ainda não definiu se poupará titulares na partida desta quarta-feira.

O grupo tricolor treinou nesta terça-feira no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Abel Braga comandou as atividades e realizou treinamentos táticos com os jogadores.