Henrique lamenta eliminações do Vasco, mas exalta peso de 'nova pré-temporada'

Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, assim como sem estar disputando nenhuma competição continental, o Vasco precisou se contentar com o fato de ter como único foco hoje a sua estreia no Brasileirão, no dia 14 de maio, contra o atual campeão Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O lateral-esquerdo Henrique lamentou o longo período sem partidas oficiais agendadas, mas ressaltou a necessidade de o time saber aproveitar estas quase três semanas apenas treinando, tempo que pode ser encarado como uma "nova pré-temporada" da equipe.

"O tempo sem jogos não é bom porque queríamos estar disputando a final do Estadual. Por outro lado é positivo, pois o outro tempo que tivemos sem jogos foi na pré-temporada, agora é outro treinador. O Milton (Mendes) vai ter tempo para trabalhar, colocar o time da forma que ele quer", projetou o defensor vascaíno, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Henrique acredita que estar concentrado hoje em apenas uma competição pode ser vantajoso para o time carioca. "No ano a gente já sabia que (o Brasileirão) seria o nosso objetivo principal. Se a gente só tem essa competição, vamos focar cada vez mais", afirmou o jogador.

O jovem, que iniciou a carreira no Vasco, completou 23 anos de idade nesta terça. Ele comemorou as oportunidades na equipe profissional e o fato de o treinador vascaíno estar acompanhando a equipe de juniores nas competições estaduais e nacionais.

"É importante porque a gente esperava a nossa oportunidade. Os meninos da base estão vendo a valorização da base. O Milton (treinador) está no jogo e observando. É dar sequência no trabalho e cada vez mais ganhar confiança. Meus aniversários nos últimos dez anos foram aqui. Cheguei criança, passei pela adolescência e agora sou um homem. O Vasco fez parte da minha educação, estudei aqui", destacou Henrique.

Depois de ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Carioca com uma derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no último sábado, o elenco do Vasco voltou aos treinamentos na manhã desta terça-feira, em São Januário. Milton Mendes comandou uma atividade coletiva com todo o elenco no campo anexo do estádio vascaíno.