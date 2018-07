Henrique minimiza sequência de derrotas do Palmeiras no Brasileirão

SÃO PAULO - O Palmeiras vem de duas derrotas seguidas, mas isso parece não afetar o ânimo dos jogadores. Foi o que mostrou o atacante Henrique, que disse nesta quinta-feira que é preciso lembrar das quatro vitórias que precederam os últimos resultados negativos.

"Tivemos essas duas derrotas, mas vale ressaltar que a nossa equipe vinha de quatro vitórias seguidas e, nesse último jogo, nós jogamos muito bem. Criamos inúmeras chances, mas, infelizmente, não conseguimos concluí-las em gols", explicou o atacante, ao citar a derrota de quarta-feira para o Botafogo, por 2 a 0, em Presidente Prudente.

Antes da paralisação do Brasileirão por causa da Copa do Mundo, o Palmeiras ainda enfrenta o Grêmio, domingo, em Caxias do Sul. "Será um jogo muito difícil contra o Grêmio, ainda mais jogando no estádio de Caxias, que é acanhado. Já joguei lá e sei como é", disse Henrique.

Essa também será a despedida de Alberto Valentim, que vem comandando a equipe interinamente desde a demissão de Gilson Kleina. Novo contratado, o técnico argentino Ricardo Gareca acompanhou as três últimas partidas do Palmeiras e deve aproveitar a parada da Copa para acertar o time.