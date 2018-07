Henrique minimiza sequência de jogos do Vasco: 'Vamos adquirir ritmo mais rápido'

No domingo, o Vasco vai entrar em campo pela terceira vez em apenas seis dias. A sequência é quase uma prévia do que quase todos os clubes brasileiros vão enfrentar nos próximos meses em razão da Copa do Mundo, que apertou o calendário e vai exigir "maratonas" de jogos na disputa de diferentes competições. Mas nada disso preocupa o lateral-esquerdo Henrique, do time carioca.

"Sabíamos desde o início da preparação que teríamos pouco tempo de recuperação. Ao término desta semana, por exemplo, teremos disputado três jogos. Nos preparamos para essa situação", afirmou o lateral, nesta sexta-feira, às vésperas da partida contra o Grêmio, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Será o terceiro jogo da sequência, que teve início na segunda, um dia depois do fim da Copa. O Vasco venceu o Bahia por 2 a 0, mas foi eliminado na Copa do Brasil. Na quinta, empatou com o Fluminense por 1 a 1, pelo Brasileirão. Ambos os jogos foram em São Januário.

Para Henrique, a dura série de jogos logo de cara, após a Copa, não assusta. Pelo contrário, é vista como algo positivo. "De um certo modo é bom, pois iremos adquirir o ritmo mais rápido que os outros clubes", ponderou o jogador, que não espera vida tranquila nas próximas semanas.

"Não tem como dosar nada quando entra em campo, principalmente no Brasileiro, que é uma competição muito complicada e que cada ponto vale muito. Precisamos pontuar, então não tem como tirar o pé, precisamos dar 100% o tempo todo", declarou.

No meio da tabela do Brasileirão, o Vasco vai duelar com o Grêmio, que briga pelas primeiras posições. Henrique prega atenção para evitar o tropeço em casa, no domingo. "É um time forte, que tem uma posse de bola e é bastante qualificada, mas acreditamos em nosso potencial. Sabemos que estamos fazendo um bom trabalho e estamos no caminho certo."

O Vasco é o 11º colocado da classificação, com 16 pontos. O time gaúcho, por sua vez, é o quarto colocado, com 23.