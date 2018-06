Henrique nega ansiedade do Cruzeiro por estreia na Libertadores

Um dos destaques do Cruzeiro na vitória sobre o Villa Nova, no último sábado, Henrique celebrou o bom momento nesta segunda-feira. Além da qualidade já conhecida na marcação, o volante tem aparecido um pouco mais no ataque nesta temporada e contabilizou mais uma assistência, desta vez para o gol de Rafinha.

"O Mano (Menezes) pede e a gente, dentro do jogo, sente que há possibilidade de chegar mais à frente. E tem dado resultado, tenho também finalizado mais. Claro que o principal é a defesa, mas estou atento, quando há possibilidade de progredir para ajudar o time com assistências, finalizações", declarou.

Henrique já havia dado assistência para Rafinha marcar na goleada por 4 a 0 sobre o Uberlândia. Como ele, o Cruzeiro tem mostrado serviço em campo e segue invicto na temporada. Mesmo assim, o volante acredita que há espaço para evolução nas próximas semanas.

"Sempre há o que melhorar, mas a equipe vem fazendo bons jogos, crescendo a cada partida. Estamos corrigindo o que tem a ser melhorado, pois o futebol exige isso. Esperamos seguir melhorando. Os jogos até agora te dão um panorama de como a equipe está, como está evoluindo, o que pode melhorar. A equipe se comportou bem e aos poucos vamos evoluindo", considerou.

Apesar da liderança no Mineiro, o grande objetivo do Cruzeiro na temporada começa a ser colocado em jogo em oito dias. Na próxima terça-feira, o time celeste visita o Racing em Avellaneda, pela estreia na Libertadores. E Henrique negou qualquer ansiedade para o confronto.

"Não estamos ansiosos. Ainda faltam oito dias para a estreia na Libertadores. Não temos de sofrer por antecedência. Temos o Boa antes. Depois do jogo de sábado vamos estar com a cabeça 100% na Libertadores", disse, projetando a partida de sábado, pelo Estadual.