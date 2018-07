Henrique passa por artroscopia e desfalca Flu por 1 mês

O zagueiro Henrique, com lesão no menisco do joelho direito, foi submetido a uma artroscopia nesta terça-feira, e deve ficar um mês sem condições de jogar. De acordo com o médico do Fluminense, Douglas Santos, a "cirurgia foi necessária" porque o problema no menisco "evoluiu".

O médico analisou os principais casos de atletas do Flu afastados por contusões. O zagueiro Gum, que se recupera de uma fratura na perna esquerda, deve estar à disposição da comissão técnica em 20 dias. Sua escalação, no entanto, vai depender da recuperação física.

Para o jogo com o Bahia, sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, Elivelton e Marlon seguem como titulares. A equipe carioca, eliminada na Copa do Brasil, pensa só no Brasileirão. Depois de vencer o São Paulo, ocupa o sexto lugar, com 40 pontos, a três do G4.