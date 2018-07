Henrique pede atenção ao Palmeiras na partida contra o Coruripe

SÃO PAULO - Se o Palmeiras tivesse vencido o Coruripe no primeiro jogo por pelo menos dois gols de diferença, teria eliminado o confronto da volta que será realizado nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Assim, poderia se preocupar apenas em treinar ou descansar. Mas terá que enfrentar o time alagoano. Um dos jogadores palmeirenses que mais lamentam a necessidade da segunda partida é o zagueiro Henrique.

No final do jogo contra o Coruripe, semana passada, em Alagoas, o zagueiro apareceu no ataque e acertou a bola na trave, lance que ainda não saiu da memória do jogador. "Lamentei bastante aquele lance. Pelo fato de ser o segundo gol, aos 40 minutos. A bola na trave me deixou triste na hora e depois do jogo. Podia ter entrado, mas não aconteceu", disse Henrique.

Sobre o jogo desta quarta-feira, Henrique pede atenção aos companheiros e pés no chão. "É uma partida importante, e precisamos estar concentrados do começo ao fim. Tomar um gol fora de casa é complicado, então temos que ter atenção o tempo inteiro para que possamos matar o jogo e passar de fase", analisou o zagueiro.

Após o jogo contra o Coruripe, o Palmeiras mira suas atenções no clássico contra o Corinthians, domingo, no estádio do Pacaembu, pelo Paulistão.

PALMEIRAS - Deola; Artur, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Patrik (Ricardo Bueno); Maikon Leite e Barcos. Técnico: Felipão

CORURIPE - Juninho; Rogério Rios, Jacó, Renato Mello e Rogerinho; Jota, Jair, Geninho e Cleiton; Ivan e Hugo Henrique. Técnico: Elenilson Santos

Árbitro: Leandro Júnior Hermes (PR)

Horário: 19h30

Local: Jayme Cintra, em Jundiaí

TV: SporTV